بالصورة – كريم فهمي عن حمل زوجته: في السابع وننتظر قدوم المولود

2019/06/23 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الفنان كريم فهمي على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له مع زوجته وهما في سيارته، وقد ظهرت أعراض الحمل عليها، فعلق على الصورة قائلًا “الحمل في الشهر السابع”، ليكشف لمتابعيه وحمهوره أنه وزوجته في انتظار قدوم مولوده الجديد.

ويواصل كريم تصوير مشاهده في فيلم “ديدو” الذي تعاقد فيه مع المنتج أحمد السبكي مؤخرًا، والذي من المقرر أن ينافس به في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وريم مصطفى، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وهم هشام ماجد وشيكو، العمل من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

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