نائب: عبد المهدي ملزم بإيقاف رواتب الإقليم لحين استلام أموال النفط

2019/06/23 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملزم بإيقاف دفع رواتب موظفي إقليم كردستان للأشهر المتبقية إلى حين استلام أموال النفط من حكومة اربيل ، فيما بين أن عبد المهدي سيواجه الإقالة إذا لم يطبق القانون تجاه الاقليم.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، إن […]

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