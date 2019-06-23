العبيدي يحذر من فتنة طائفية في نينوى ويدعو الحكومة لتدخل فوري

2019/06/23 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ حذر النائب عن نينوى ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، اليوم الاحد، من فتنة طائفية في نينوى بسبب الصراع على الاوقاف والمزارات في المحافظة، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتدخل فوري.وقال العبيدي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه ان تجتمع كل الارادات العراقية على كلمة سواء لبناء المناطق المحررة وفي مقدمتها نينوى باعتبارها الاكثر دمارا ونزوحا بسبب العمليات العسكرية التي رافقت مرحلة تحريرها من عصابات داعش، نرى ان هناك من يعمل على خلق فتنة طائفية بحجج ووثائق لاتستند الى وقائع قانونية او حتى تاريخية”.

واضاف أن “الفتنة التي يحاول اشعالها مغرضون بدأوا بالاستيلاء على املاك الاوقاف السنية في محافظة نينوى دون وجه حق، ستهدد أمن المحافظة وقد يطال شررها العراق كله، خصوصا وان هؤلاء المغرضون الذين يحملون (مع الاسف) عناوين دينية بدأوا بقطع ارزاق ساكني هذه الاوقاف باساليب وتحت ضغوط وتهديدات شتى”.

وتابع “لذلك ندعو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل العقلاء من جميع الكتل السياسية من الحريصين على وحدة العراق شعبا وارضا ودولة الى التدخل الفوري لمنع الانتهاكات الحاصلة ضد الاوقاف السنية في نينوى لرد كيد وجور الظالمين، لاسيما وإننا نحذر من إن اي تباطؤ او تسويف في منع الظلم ورد اصحاب الفتنة الى اعقابهم ستهدد الامن السلمي والمجتمعي الذي يسعى له كل العراقيين”.

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