2019/06/23 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة ذي قار , عن موافقة وزارة الزراعة على زرع 20 ألف دونم من محصول الشلب في المحافظة ضمن الخطة المقررة لهذا العام .مدير الزراعة , فرج ناهي , أكد في تصريح له للنعيم نيوز , ” استكمال كافة المتطلبات وتوزيع مستلزمات الخطة الزراعية الصيفية لمحصول الشلب , مبيناً أن ” الخطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار توافق على زرع آلاف الدونمات من محصول الشلب النعيم نيوز.

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