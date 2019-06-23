الحلبوسي يمنع النواب السابقين من دخول كافتريا المجلس منعاً لعمليات السمسرة وتمرير الصفقات

2019/06/23 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمراً بمنع الأعضاء السابقين من الدورات السابقة من دخول كافتريا المجلس تحت أي عذر.

ونقل مصدر مطلع ان الحلبوسي وضمن مساعيه لايقاف عمليات السمسرة وتمرير الصفقات السياسية التي يقودها اعضاء مجلس النواب السابقين المتمرسين بادارة الصفقات ووصفهم بالمعرو...

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