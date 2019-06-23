هل سيصبح “الشيطان الأكبر” ملاكاً ؟!

2019/06/23 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أثير الشرع… بعد عِدة دورات إنتخابية تحاول بعض الكتل السياسية بجميع إنتماءاتها لملمة أوراقها؛ وإعادة قراءة الواقع السياسي بما ينسجم ومخاطر المرحلة المقبلة، فالحكومات السابقة فشلت بتوفير أبسط متطلبات العيش للمواطن العراقي، وإعمار البنى التحتية التي دُمرت إبان الحروب المتتالية التي عصفت بالعراق وشعبه؛ وربما تقصدت الولايات المتحدة تسيير شخصيات غير مؤهلة لقيادة […]

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