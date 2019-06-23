تقرير لـ”يس عراق” مدرس متقاعد في المثنى يسدي النصح للطلبة على طريقته صباح كل امتحان

2019/06/23 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق يجوب المدرس المتقاعد محمد عبد الحميد بسيارته مدارس المثنى ليسدي النصح للطلبة قبل دخولهم قاعات الامتحان على طريقته التربوية الى اعتاد عليها طيلة السنوات التي قضاها في الخدمة.ويقول مراسل “يس عراق” إن المدرس المتقاعد عبد الحميد يبقى مرابطا عن المدارس حتى يخرج الطلبة من قاعاتهم الامتحانية ليطمئن بعدها على إجاباتهم ويقدم […]

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