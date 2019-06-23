زراعة كربلاء تنهي حملة مكافحة 767 دونم ضد حشرة التوتا ابسلوتا في المحافظة

2019/06/23 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الاحد، انتهائها من تنفيذ حملة مجانية لمكافحة حشرة التوتا ابسلوتا (حفار اوراق الطماطة) او مايطلق عليها عثة الطماطة على العائلة الباذنجانية في حقول كربلاء باستخدام مبيدات وفرمونات ومصائد من اجل الحد من من هذه الحشرة وتقليل اضرارها.وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في بيان، تلقته وكالة النبأ للأخبار، ان "الكوادر المتخصصة في قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية انهت حملة مجانية لمكافحة حشرة التوتا ابسلوتا (عثة الطماطة) باستخدام مبيدات زراعية موصى بها من قبل وزارة الزراعة فضلا عن استخدام تقنات المصائد الفرمونية الجاذبة والتي تعد من طرائق المكافحة الحديثة والصديقة للبيئة".

واضافا لبيان، انه "تم استخدام (90 ) لترا من مبيد ماتركسين و(90 ) لترا من مبيد انتريوكاب و (220) مصيدة و( 1285) من الفرمونات خلال الحملة التي بدات يوم 15/4/2019 ".

وتابع، تم "خلال الحملة مكافحة ( 767 ) دونما من حقول الطماطة والباذنجان المصابة بهذه الحشرة منها (96) دونما في شعبة زراعة المركز باستخدام(10) لتر من مبيد ماتركسين و(10 ) كغم من مبيد انتريوكاب و(45 ) مصيدة و(272) من الفرمونات الجاذبة، فيما تم مكافحة (332 ) دونما في الشعبة الصحراوية باستخدام (40 ) لترا من مبيد ماتركسين و(40 ) كغم من مبيد انتريوكاب و(80) مصيدة و(490 ) فرمونا جاذبا، ومكافحة ( 86 ) دونما في شعبة الهندية باستخدام (10) لتر من مبيد ماتركسين و(109 ) كغم من مبيد انتريوكاب و(25) من المصائد و(150) فرمونا، ومكافحة ( 86 ) دونما في شعبة الخيرات باستخدام( 10 ) لتر من مبيد ماتركسين و(10) لتر من مبيد انتر يوكاب و(25 ) مصيدة و(101 )من الفرمونات ومكافحة( 167) دونما في شعبة زراعة عون باستخدام ( 20) لتر من مبيد ماتركسين و(20 ) كغم من مبيد انتريوكاب و (45) مصيدة و(272 ) فرمونا".

وبين الطائي، ان "استخدام المبيدات الحيوية والصديقة للبيئة يضمن سلامة المنتج الزراعي من المواد الكيمياوية ومتبقياتها الضارة بصحة الانسان المستخدم لهذه المنتجات وهذا هو توجه وزارة الزراعة العراقية وخصوصا مع المحاصيل الزراعية التي تستهلك بشكل يومي والتي تتطلب جمع وتسويق دوري مثل حصول الطماطة".

واكد ان هذه الحملة مجانية بالكامل من اجل دعم الفلاحين والمزارعين والقضاء على هذه الحشرة التي تسبب خسائر اقتصادية بمحصول الطماطة في كربلاء.



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة كربلاء تنهي حملة مكافحة 767 دونم ضد حشرة التوتا ابسلوتا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة كربلاء تنهي حملة مكافحة 767 دونم ضد حشرة التوتا ابسلوتا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).