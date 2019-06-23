من إسرائيل.. بولتون يحذر: التعقل الأميركي إزاء إيران ليس ضعفا

2019/06/23 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إن على إيران عدم الخلط بين ما سماه بتعقل الولايات المتحدة وبين الضعف، جاء ذلك

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