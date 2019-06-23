ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في مزاد البنك المركزي

2019/06/23 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ارتفعت قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 204.69 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي؛ والبالغة 204.43 مليون دولار، بزيادة قيمتها 260 ألف دولار.وذكر بيان للبنك تلقته / المعلومة /، ان “سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، بالإضافة إلى […]

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