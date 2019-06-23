2019/06/23 | 16:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تحالف الفتح عامر حسين، اليوم الأحد، وجود كتل سياسية فاسدة في مجلس النواب تحتكر المناصب الخاصة من درجات وكلاء الوزراء والمدراء العامين في الدولة.وقال حسين في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك الكثير من الكتل السياسية اعتادت تقاسم المناصب على أسس المحاصصة”، مشيرا الى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: توجد كتل سياسية “فاسدة” تحتكر الدرجات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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