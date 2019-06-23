عبد الخالق يتلقى دعوة لحضور نهائي كأس العالم للسيدات بكرة القدم

2019/06/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدعوة لرئيس الاتحاد العراقي للعبة، عبد الخالق مسعود، لحضور نهائي كاس العالم للسيدات الجارية احداثها في العاصمة الفرنسية باريس.

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