وصول المدرب

2019/06/23 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الميناء الرياضي، اليوم الاحد، تعاقده مع المدرب الروماني تيتا فاليريو لقيادة فريق الكرة لما تبقى من مباريات في دوري الكرة الممتاز.

وذكر النادي في

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