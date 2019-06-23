اتفاقية لاعادة هيكلة الاتحاد العربي للكهرباء

2019/06/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الاتحاد العربي للكهرباء ومقره العاصمة عمان مع شركة /كي بي ام جي/ للخدمات والاستشارات القانونية اتفاقية اليوم لاعادة هيكلة الاتحاد لمواكبة مستجدات قطاع الكهرباء في المنطقة وتطوير الأداء وفق افضل الممارسات العالمية.ووقع الاتفاقية امين عام الاتحاد المهندس امجد الرواشدة والشريك التنفيذي في شركة /كي بي ام جي – الاردن/ حاتم القواسمي.وقال الرواشدة […]

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