الغلاب تدعو الحكومة الى تخصيص مبالغ كافية للمنح المخصصة للنازحين

2019/06/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت سميعة الغلاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب مع وزارة الهجرة والمهجرين عملية تسهيل عودة النازحين بتوفير المستلزمات الضرورية لهم, وسبل القيام بحملة تثقيفية توعوية لمحو الاثار الفكرية المتطرفة التي خلفها تنظيم داعش الارهابي في المحافظات المحررة.وقالت الغلاب اثناء زيارتها لوزارة الهجرة والمهجرين اليوم ولقائها بوكيل الوزارة جاسم محمد العطية […]

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