الديمقراطي والوطني يبحثان اليوم حسم منصبين مهمين

2019/06/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يجتمع وفدان من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت لاحق اليوم الأحد، لبحث عدة مسائل ومنها اختيار محافظ جديد لكركوك وحسم مرشح وزارة العدل في الحكومة الاتحادية.

وقال عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني، آسوس علي، في تصريح صحفي "سيجتمع وفدان من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في أربيل مساء اليوم".وأضاف أن "الاجتماع يهدف لبحث مسألة اختيار محافظ جديد لكركوك وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، إلى جانب حسم مرشح وزارة العدل في حكومة رئيس الوزراء ، عادل عبدالمهدي".وعلى الرغم من وجود اتفاق مسبق بين الحزبين حول تشكيل الحكومة الجديدة لكن مراسم مشاركة الاتحاد لم تتوضح بعد، فيما يعزو الأخير السبب إلى عدم موافقة الحزب الديمقراطي على مرشح الاتحاد لمنصب محافظ كركوك.انتهى

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