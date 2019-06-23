2019/06/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي، ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 204.69 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي؛ والبالغة 204.43 مليون دولار، بزيادة قيمتها 260 ألف دولار.

وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، في المزاد المنعقد بمشاركة 34 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة.وذكر المركزي، أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غدا الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 232.41 مليون دولار.وأوضح، أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 203.49 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 1.2 مليون دولار.وخلال مزاد الخميس، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة إلى 204.43مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد الأربعاء؛ والبالغة 163.83 مليون دولار.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى 204 ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع مبيعات البنك المركزي الى 204 ملايين دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).