2019/06/23 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fRHS2b6GFAI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عيد_المربد .. تهنئة الفنان الكويتي احمد ايراج بعيد المربد الـ 14) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عيد_المربد .. تهنئة الفنان الكويتي احمد ايراج بعيد المربد الـ 14) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).