2019/06/23 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بظروف غامضة شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان فلاحا قتل في ظروف غامضة بقرية زراعية شمال شرق بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل فلاح بظروف غامضة شمال شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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