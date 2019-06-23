مقتل فلاح بظروف غامضة شمال شرق بعقوبة

2019/06/23 | 16:15

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاحد، بان فلاحا قتل في ظروف غامضة بقرية زراعية شمال شرق بعقوبة.

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