خمس دول تتنافس لاستقبال مصانع آبل

2019/06/23 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… طلبت آبل من مورديها الرئيسيين تقييم الآثار المترتبة على تكاليف تحويل ما بين 15% و30% من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، في الوقت الذي تستعد فيه لإعادة هيكلة أساسية لسلسلة التوريد الخاصة بها، وفقًا لما توصلت إليه مجلة نيكي آسيان ريفيو.وقررت آبل أن مخاطر الاعتماد على الموردين في الصين […]

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