الاعلام الامني: مقتل 10 ارهابيين وتدمير انفاق لداعش بعملية لمكافحة الارهاب في نينوى

2019/06/23 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، على قتل ارهابيين وتدمير 10 انفاق لهم خلال عملية امنية في نينوى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” إن “أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، نفذوا عمليات نوعية استمرت […]

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