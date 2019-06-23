شاهد.. تناقضات واشنطن تعكس رصانة طهران

2019/06/23 | 16:17

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تناقضات واشنطن تعكس رصانة طهران

اكد مراقبون ان تناقضات ترامب ومواقفه المتباينة في ازمته مع

طهران ، تعكس هشاشة الموقف الامريكي ازاء المواقف والتصريحات

المتزنة التي تبديها الجمهورية الاسلامية.

تقرير : محمد الكعبي

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