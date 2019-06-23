2019/06/23 | 16:18

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: رئيس نادي الطلبة علاء كاظم سيتواجد في البصرة للجلوس مع المدرب الروماني تيتا لتسوية ديونه المالية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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