القانونية النيابية تناقش الطعن لمصلحة القانون في أحكام الملكية العقارية

2019/06/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القانونية النيابية، اجتماعا برئاسة ريبوار هادي رئيس اللجنة، اليوم الاحد، لمناقشة عددا من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من النواب من لجان الزراعة والمالية والهجرة والمهجرين، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية ، مؤكدين ضرورة المضي بتشريع القانون لاهميته في تحقيق العدالة وانصاف المتضررين، ومشيرين الى ضرورة استضافة الجهات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بتشريع القانون من اجل انضاج الافكار بشأن مشروع القانون”.





من ناحية اخرى، استأنفت اللجنة “مناقشة قانون الخدمة المدنية، مؤكدين” أهمية القانون وتأثيره على اداء مؤسسات الدولة، وضرورة الاستمرار بمناقشة فقرات القانون للوصول الى صيغة نهائية ملبية لطموح المواطنين”.





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