نائب: على المرجعية الدينية أن تنأى بنفسها عن السياسة القذرة

2019/06/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب فائق الشيخ علي، المرجعية الدينية الى أن تنأى بنفسها عن السياسة القذرة في العراق، لافتا الى انها رشحت رؤساء الوزراء للحكم.





وقال الشيخ علي في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “قلتُها ألف مرة، على المرجعية الدينية أن تنأى بنفسها عن السياسة القذرة بالعراق، كونها هي التي أتت بأدعياء الإسلام المزيّف ورشحت رؤساء الوزراء للحكم”.





وأضاف، “أما الآن وقد تظاهر حملة الشهادات العليا لمناشدتها..



فعلى الشعب العراقي كله من اليوم التظاهر أمام المرجعية للمطالبة بحقوقه!”.

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