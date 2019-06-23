مراقبون يحذرون من انطلاق ربيع جديد في البصرة – تقرير

2019/06/23 | 16:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج المئات من المتظاهرين في محافظة البصرة للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل التي تعهدت الحكومة بتنفيذها لهم، فيما حذر مراقبون من انطلاق ربيع عراقي جديد في المحافظة نتيجة عدم أخذ مطالب المتظاهرين على محمل الجد.

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