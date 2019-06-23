كل من يتحالف مع ألصهاينة فهوكافر؟؟

2019/06/23 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.عبد الحميد ذرب… ألآيات ألكريمة ألتي جاءت في ألقرآن ألمجيد تؤكد ذلك{يأيها ألذين أمنوا ؛لاتتخذوا أليهود وألنصارى أولياء؛بعضهم أولياء بعض؛ومن يتولهم فأنه منهم ؛أن ألله لايهدي ألقوم ألظالمين }صدق ألله ألعظيم ؛سورة ألمائدة؟؟.تحالف حكام ألخليج {مشايخ آل سعود وآل نهيان وآل خليفة وآل راشد وآل مكتوم ؛ وألسيسي }ومن يعترف بدولة […]

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