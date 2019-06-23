ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في مزاد البنك المركزي

2019/06/23 | 16:22

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بغداد:سومر نيوز

ارتفعت قيمة مبيعات العملة الأجنبية بشكل طفيف في المزاد المنعقد اليوم الأحد، إلى 204.69 مليون دولار، مقا...

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