الكشف عن نتائج “عملية نوعية” نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في نينوى

2019/06/23 | 16:22

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بغداد:سومر نيوز

كشفت خلية الإعلام الأمني، الأحد، نتائج عملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب على مدى يومين تضمنت عمليات...

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