نائب: عبد المهدي أرسل أسماء المرشحين للبرلمان وجلسة الغد ستمررها جميعا

2019/06/23 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الأحد، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل أسماء مرشحي الوزارات الأربعة المتبقية لرئاسة مجلس النواب، فيما بين أن جلسة غد الاثنين ستمرر جميع الوزارات دون تأجيل.وقال قدو في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي رشح صلاح الحريري لوزارة الدفاع وعبد الغني الاسدي لوزارة […]

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