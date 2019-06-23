“يس عراق” ترافق انطلاق فعاليات مهرجان أيام اوروك الثقافية في المثنى

2019/06/23 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق انطلقت في محافظة المثنى فعاليات مهرجان أيام اوروك الثقافية، بمشاركة المئات من الفنانين والأدباء والمثقفين من داخل وخارج المحافظة، وبحضور عدد المسؤولين وشرائح اجتماعية مختلفة.ورافقت “يس عراق” فعاليات المهرجان الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يتضمن عروضا موسيقية ومسرحية ومعارض تشكيلية واماسي شعرية فضلا عن عروض سينمائية.هذه الفعالية الثقافية تعتبر […]

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