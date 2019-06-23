ارتفاع سعر البيض في أسواق كردستان والأخير يحظر تصديره الى المحافظات

2019/06/23 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ارتفع سعر البيض في اسواق اقليم كردستان، فيما تقرر منع تصديره الى محافظات وسط وجنوب العراق.وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، إن “وزارة التجارة في اقليم كردستان قررت حظر ارسال البيض الى محافظات وسط وجنوب العراق، لتفادي المزيد من ارتفاع سعره في أسواق كردستان”.وقال سيروان محمد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية أن […]

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