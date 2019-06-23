2019/06/23 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل ارهابيين وتدمير ١٠ انفاق وكهوف جنوب غربي مدينة الموصل.وذكرت الخلية في بيان” ان جهاز مكافحة الارهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذ عمليات نوعية استمرت ليومين منذ الحادي والعشرين ولغاية الثالث والعشرين من الشهر الجاري، لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ارهابيين وتدمير ١٠ انفاق وكهوف بضربات جوية مشتركة جنوب غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ارهابيين وتدمير ١٠ انفاق وكهوف بضربات جوية مشتركة جنوب غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).