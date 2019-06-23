الإعلام الأمني يعلن تدمير مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة الموصل

2019/06/23 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي عملية أمنية لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان العملية استمرت ليومين، واستهدفت القضاء على خلايا تنظيم داعش جنوبي منطقة الحضر وصولا الى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل، تمكنت خلالها القوات الأمنية من قطع طريق الامداد للإرهابيين بين الحضر والصينية والمناطق المحيطة بهما، وتدمير عشرة أنفاق وكهوف، وقتل عدد من الإرهابيين داخلها، وحرق المستودعات الخاصة بالإرهابيين.

وأشار البيان، الى ان طائرات التحالف الدولي نفذت ثماني ضربات جوية على أهداف محددة تضم مواقع تواجد التنظيم الارهابي.

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