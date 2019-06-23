2019/06/23 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير بلدية الناصرية المهندس أحمد ريكان ” عن إطلاق حملة خدمية لترميم وصيانة شوارع مدينة الناصرية بعد استلام المحافظة لألف طن من مادة الأسفلت مؤخراً من بغداد “.وقال ريكان للنعيم نيوز , ” إن العديد من شوارع مركز المحافظة تعرض إلى الضرر بسبب الظروف الجوية وسير المركبات ذات الأحمال العالية وعدم شمولها بمشاريع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة خدمية لترميم شوارع الناصرية النعيم نيوز.

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