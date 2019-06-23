لجنة نيابية ترجح فصل وزارة الصحة عن البيئة نهاية الفصل التشريعي

2019/06/23 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… رجحت لجنة الصحة النيابية، الأحد، فصل وزارة البيئة عن الصحة بنهاية الفصل التشريعي الحالي، عازية الأمر الى تفعيل الدور الرقابي للبيئة على أداء المستشفيات من ناحية التلوث.وقالت عضو اللجنة سناء حميد لـ/ المعلومة /، إن”رقابة البيئة على المتشفيات الحكومية غير مفعلة ولا وجود لها بعد دمج الوزارتين تحت استيزار الوزير الحالي […]

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