الكعبي ونصير شمه يبحثان سبل تنفيذ مشروع تطوير مدينة الصدر

2019/06/23 | 17:16

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، ادخال النظام الالكتروني لأكثر من 800 صفاً دراسياً في مختلف المحافظات.

وقال إعلام الوزارة في بيان، إن "وزرة التربية اشرفت على عملية تحويل 824 صفاً الى التعليم الالكتروني خلال الفترة الما

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين.

واشارت الجداول التي نشرتها الهيأة العامة للانواء الجوية والتي حصلت (بغداد اليوم) عليها، الى ان الايام القادمة ستشهد ارتفاع

بغداد اليوم _ ميسان

أكد مجلس محافظة ميسان، على ضرورة الغاء الدورات الخاصة بالترفيع للمعلمين والمدرسين في المحافظة، على خلفية قرار للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من رئيس مجلس محافظة ميسان، منذر الشمري

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