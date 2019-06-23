2019/06/23 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أكد اللواء 110 في الحشد الشعبي، الأحد، أنه نجح في قطع الطريق على تنظيم "داعش" الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة دبالى والعبث بأمنه، محذرا من وجود صفحات منافقة تروج للاكاذيب.و

وقال اللواء في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الحشد الشعبي قوة وطنية تمثل كل اطياف العراق دون استثناء ووجودها في خانقين وريفها جاء لدرء مخاطر الارهاب واستجابة لنداءات الاهالي"، مضيفان ان "اغلب مقاتلي اللواء من اهالي خانقين الكرام وقراها ولهم دور مهم في مواجهة داعش واعطاء دماء زكية خلال السنوات الماضية".واشار الى ان "ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من اكاذيب وشائعات مغرضة هدفها بالاساس اهالي خانقين من خلال اشاعة الفوضى والاساء لتضحيات الحشد الشعبي المقدس.منوهنا الى ان "اتهام الحشد بالوقوف وراء جريمة انتحاري الكورنيش الاخيرة في خانقين كذبة اخرى معروفة للقاصي والداني وهناك نؤكد لكم الخبر الصحيح بأن داعش تبنت هذه العملية الاجرامية"، مؤكدا أن "الحشد يتعرض الى هجمة شرسة من قبل قوى متطرفة نظرا لنجاحه في قطع الطريق على داعش في الوصول الى خانقين والعبث بامنها واستقرار ولدينا ايمان قوي بان الاهالي يدركون اهمية وجود الحشد في مناطقهم خلال الفترة الماضية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد ينجح بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد ينجح بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).