كونتي يقفل الباب في وجه إيكاردي وزوجته

2019/06/23 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قفل المدرب المخضرم أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الباب في وجه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاري وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، بشأن استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.

وبات الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، على بعد خطوة قصيرة من مغادرة نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد كثرة مشاكله هو وزوجته واندا نارا في الفترة الأخيرة.ووفقاً لصحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية اليوم الأحد، فإن واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني المتألق ماورو إيكاردي، تواصلت مع المدرب أنطونيو كونتي لمحاولة إقناعه بالإبقاء على اللاعب مع إنتر ميلان في الموسم القادم.وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن على الرغم من كل الجهود التي بذلتها واندا نارا لإقناع أنطونيو كونتي بالإبقاء على زوجها ماورو إيكاردي، إلا أن المدرب الجديد لفريق إنتر ميلان أكد أن المهاجم الأرجنتيني لن يبقى في النادي، ومن المقرر أن يعقد الطرفين اجتماعات حاسمة لحسم مستقبل اللاعب الذي سيكون خارج السان سيرو.وذكرت أن ماورو إيكاردي لن يستمر مع إنتر ميلان في الموسم الجديد، والنادي على وشك تعويضه بالتعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو هداف نادي العاصمة الإيطالية روما.انتهى

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