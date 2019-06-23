الحشد يؤمن خانقين ويحذر من هذا الشيء

2019/06/23 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت قوات الحشد الشعبي تأمين قضاء خانقين بشكل كامل، محذرا من شيء محدد.وذكر اعلام الحشد في بيان ان “اللواء أكد 110 في الحشد الشعبي، الأحد، أنه نجح في قطع الطريق على “داعش” الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة دبالى والعبث بأمنه، محذرا من وجود صفحات منافقة تروج للاكاذيب.وقال اللواء […]

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