معين شريف ينسحب بسبب الإخلال بالإتفاف معه

2019/06/23 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفنان اللبناني ​معين شريف انسحابه​ من مهرجان “عيش الأشرفية”، كاشفاً إخلال المنظمين بالإتفاق معه.

وقال في منشور عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي: “نعتذر عن المشاركة في مهرجان عيش الأشرفية لعدم التزام الجهات المنظمة بالنقاط التي تم الاتفاق عليها”.

وكان من المقرر ان يختتم معين شريف النسخة العاشرة من المهرجان في العاصمة اللبنانية بيروت، مع عدد من الفنانين من بينهم غسان صليبا وباسمة وألين لحود، ليفاجىء بإدراج اسمه بين جورج نعمة والوليد الحلاني.

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