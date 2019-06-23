المحكمة الادارية تقرر تأجيل النظر بقرار إقالة محافظ كربلاء من منصبه

2019/06/23 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر في تصريح صحفي، تابعه موقع الغدير، إن "المحكمة الإدارية قررت اليوم تأجيل النظر بقرار مجلس كربلاء القاضي بإقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه".

وأضاف المصدر، أن "هذا التأجيل هو الثاني خلال أسبوع".يذكر أن مجلس محافظة كربلاء صوت في وقت سابق بالأغلبية على إقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه، على خلفية تهم فساد.

انتهى.ص.هـ.ح.

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