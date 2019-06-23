2019/06/23 | 17:23

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ترامب: لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم ولا أسعى للحرب

العالم الاسلامي ايران

ترامب: لم أبعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم ولا أسعى للحرب

الأحد 23 يونيو 2019 - 17:05

الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه لا يسعى للحرب مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية،" لا أسعى للحرب مع للحرب مع إيران، ولم أرسل أي رسالة تحذرها من هجوم أمريكي"..يتبع ..

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