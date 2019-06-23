الصدريون يهددون بـ«اقتحام» مجلس النواب العراقي

2019/06/23 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص-الحل العراق كشف نائب في #مجلس_النواب العراقي، اليوم الأحد، عن تلقي البرلمان والكتل السياسية تهديد من قبل #التيار_الصدري، بزعامة #مقتدى_الصدر، باقتحام البرلمان، في حال عدم التصويت على تكملة #الكابينة_الوزارية، والدرجات […]

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