2019/06/23 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اللواء 110 في الحشد الشعبي، الأحد، أنه نجح في قطع الطريق على تنظيم “داعش” الإرهابي في الوصول الى قضاء خانقين بمحافظة دبالى والعبث بأمنه، محذرا من وجود صفحات منافقة تروج للاكاذيب.وقال اللواء في بيان له، إن الحشد الشعبي قوة وطنية تمثل كل اطياف العراق دون استثناء ووجودها في خانقين وريفها جاء لدرء مخاطر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 110 بالحشد:نجحنا بقطع الطريق على داعش في الوصول لخانقين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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