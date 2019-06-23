2019/06/23 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور عدد كبير من الناس في مدينة بغديدا – قره قوش تم عرض المسرحية الكوميدية “ܢܐܫܝ ܣܒܝܩܝ – ناشي سبيقي” وبالعربي “الناس الفارغة” هذا اليوم وعلى قاعة مركز ماربولس للخدمات الكنسية.منذ تحرير مدينة بغديدا، شحّت الأنشطة الثقافية والفنّية التي تعالج المشاكل الإجتماعية وتسلّط الضوء عليها ، وأدّى ذلك …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرحية “ناشي سبيقي” تطرح مشاكل الحياة العامة في بغديد) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرحية “ناشي سبيقي” تطرح مشاكل الحياة العامة في بغديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).