2019/06/23 | 17:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: لم ارسل رسالة تحذير لايران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها، وفقا لو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ترامب: لم ارسل رسالة تحذير لايران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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