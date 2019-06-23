ترامب: لم ارسل رسالة تحذير لايران

2019/06/23 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد أنه لم يرسل رسالة إلى طهران يحذرها من مهاجمتها، وفقا لو...

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