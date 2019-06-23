المالية النيابية: البرلمان لا يمتلك أدلة على فساد المنافذ الحدودية رغم ورود شكاوى بشأنها

2019/06/23 | 17:26

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بغداد:سومر نيوز

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، وجود شكاوى بشأن فساد مالي وإداري في المنافذ الحدودية، فيما...

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