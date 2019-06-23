2019/06/23 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الأحد كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن اجهزة طبية وكمية من السكائر والمعسل كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد دون استحصال الموافقات الرسمية لها .بينما قام مركز طريبيل الحدودي بضبط سيارة تم التلاعب برقم شاصيها بغيه تغيير موديلها لا دخالها ضمن الموديل المسموح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز أدوية واجهزة طبية مخالفة لضوابط الأستيراد في مطار بغداد الدولي وضبط سيارة مخالفة في كمرك طريبيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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