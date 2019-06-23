2019/06/23 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأحد توضيحات بشأن تصريح النائب احمد مظهر الجبوري حول وجود هدر أموال في الهيئة العامة للكمارك، فيما إشارت الهيئة الى انها سجلت خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا غير مسبوق في ايراداتها الكمركية رغم التحديات والتدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية الحدودية والتي تسبب هدرا بالمال العام وتعطيلاً غير مشروعاً للإجراءات الكمركية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:ايرادتنا تتزايد رغم التحديات ولا هدر بالمال العام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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